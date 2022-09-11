بدأ قرابة 100 طالب وطالبة من الأيتام الملتحقين في «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي» دراستهم بشكل فعلي في الجامعات الأهلية على مستوى السعودية بعد أن أكملوا برامج الإعداد الأكاديمية المعدة لهم والاختبارات التي تساعدهم في تحديد ميولهم المهنية واختيار التخصص المناسب لقدراتهم.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي: «إننا سعيدون بانطلاق هذا المشروع الاجتماعي المستدام على أسس مهنية حيث أنجزت العديد من الخطوات المساعدة التي أسهمت في تحديد ميول أبنائنا وبناتنا المهنية والمسارات العلمية المناسبة لقدراتهم، وتم تقييم كفاءة المرشح وكذلك حاجة سوق العمل عبر جهة أكاديمية متخصصة من القطاع الثالث حيث تم التركيز على التخصصات التي تخدم أهداف رؤية المملكة 2030».

وأوضح الراجحي أن عدد الملتحقين بالبرنامج قارب 100 طالب وطالبة تم تسجيلهم في 20 جامعة أهلية سعودية في مختلف مناطق المملكة وشملت التخصصات التي التحقوا بها الطب البشري والصيدلة والعلوم الطبية والهندسة والطيران إضافة إلى الأمن السيبراني والقانون وإدارة الأعمال.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بشكر وتقدير شركاء المصرف في تنفيذ البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية تنمية قدرات خريجي الثانوي «عاضد» متمنيا للطلاب والطالبات التفوق والنجاح وتحقيق أهدافهم العلمية والعملية بما يحقق طموحاتهم ويخدم تنمية بلادهم.

وقد أقيم حفل التدشين للبرنامج يوم الأربعاء الماضي 7-9-2022 في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض حيث اشتمل التدشين كذلك على دورة لطلاب والطالبات عن بناء السيرة الذاتية حرصا من المصرف على إكسابهم المهارات اللازمة خلال فترة دراستهم ليتمكنوا بعد التخرج مباشرة من الانخراط في سوق العمل ليكونوا مساهمين في بناء مجتمعهم وتنمية وطنهم.

وكان مصرف الراجحي قد أعلن منتصف العام الحالي تكفله بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام في المملكة الذين لم يتسن لهم القبول في الجامعات الحكومية كأكبر وأول مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف والتي تستهدف البرامج المستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.

وحرص مصرف الراجحي أن يتم البرنامج عبر اتباع أحدث الطرق المنهجية في الإرشاد المهني في تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الفائدة القصوى للطلاب والطالبات عبر مرورهم بأربع محطات رئيسية تضمن اختيار الطالب أو الطالبة للتخصص المناسب لقدراته ثم متابعته طوال فترة الدراسة لحين تخرجه.

وتأتي مبادرة تعليم الأيتام امتدادا لمساهمات مصرف الراجحي المجتمعية وضمن برامج الدعم المستدامة للبرامج التعليمية حيث سبق أن دعم مصرف الراجحي البرج الطبي الواقع ضمن أوقاف جامعة الملك سعود بمبلغ 70 مليون ريال كما تبرع ببرج في أوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 20 مليون ريال إضافة إلى العديد من البرامج المجتمعية التي تعنى بالتعليم.