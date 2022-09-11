كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، منذ بداية إطلاق برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في 2017 وحتى الآن.

وشهد عاما 2021 و2022 حتى شهر يوليو الماضي إقبالا متزايدا للاستفادة من برنامج «تمهير»، حيث شكلت نسبة المتدربين والمتدربات خلال هذين العامين نحو 66% من إجمالي الملتحقين منذ إطلاق البرنامج.

ويهدف «تمهير» إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، إضافة إلى مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، من جانب آخر يحفز البرنامج منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة حين انتهاء التدريب.

ويقدم البرنامج مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، و3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يتحمل الصندوق التأمين على المتدربين ضد أخطار العمل.

ويحصل المتدرب عقب انتهاء البرنامج التدريبي على شهادة خبرة، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي والخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

وفي هذ السياق جدد «هدف» دعوته للمنشآت بطرح فرص التدريب أمام الكوادر الوطني عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات» من خلال الرابط http://taqat.sa/.