إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل اليوم (الأحد) إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي العراقي «عمر وعلي» برفقة والديهما، قادمين من جمهورية العراق.

ونُقلَ التوأمُ فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، مؤكداً أن ذلك يعكس ما تتحلى به القيادة الرشيدة من حس إنساني كريم تجاه المتضررين حول العالم، منوهاً بما تتمتع به السعودية من إمكانات طبية متفوقة جعلها تتربع في مكانة متقدمة على مستوى العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

من جانبه، عبّر والد التوأم محمد عبدالله عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولشعب السعودية لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة، مبدياً ثقته الواسعة بالمولى عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزيه خير الجزاء.