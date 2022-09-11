أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد) 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، مشيرا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريال للفرد المستقل.

وجدد الهاجري تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات، إضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، حيث إن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويتوجب على المستفيد الرئيسي الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها 15 يوماً من حدوثها.

ودعا الهاجري المسجلين في البرنامج إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في موقع البرنامج لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، وكذلك زيارة حساباتهم في البوابة لمعرفة نتيجة أهليتهم.