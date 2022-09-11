علمت «عكاظ» أن الجهات المعنية في محافظة القنفذة عثرت عصر أمس الأول (الجمعة) على جثة شاب متوفى (معلم) داخل مركبته بمواقف منتزه شاطى حنيش البحري الواقع شمال مدينة القنفذة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات الأمنية والطبية، ونقل الجثمان إلى مستشفى القنفذة العام لإكمال إجراءات الفحص والتحقق من أسباب الوفاة.ونعى مدير مكتب تعليم الداخل الدكتور أحمد الخميسي الفقيد، وقال: ننعى المعلم حسن إبراهيم شبيلي، باسمي واسم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومساعديه وكافة منسوبي المكتب، ونرفع خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والسلوان.