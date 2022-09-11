وعدت الشؤون الصحية في محافظة الطائف بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها مواطن ضد مستشفى الأطفال بسبب وجود ديدان في الوجبة التي قدمت لأسرته، في الوقت الذي أكد مصدر مسؤول بصحة الطائف حقيقة الشكوى عبر هاتف الشكاوى 937، وبدء المستشفى التحقق من ذلك. وأفاد الشاكي بتعرض أسرته لعوارض صحية في الأيام الماضية، مرجحاً سبب ذلك إلى سوء الوجبات وعدم سلامتها، طبقاً لأقواله. وكانت زوجته المرافقة لطفلها عثرت على ديدان في الحساء في وجبة العشاء. وأضاف، أن زوجته أخبرته بتعرضها وبعض المرافقات بالمستشفى لنزلات معوية، مؤكداً أن الوجبة المقدمة لا تتناسب مع الحالات.