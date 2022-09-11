وضعت وزارة الثقافة اللمسات النهائية الأخيرة على الدليل الإجرائي لهيئة المتاحف بهدف تنظيم القطاع. وبحسب الدليل المصنف كنظام إجرائي لهيئة المتاحف (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، صنف التراخيص لـ12 نوعاً من التراخيص أو التصاريح، والتي تشمل ترخيص المتاحف العامة، ترخيص المتاحف الخاصة، ترخيص خبير رعاية مقتنيات المتحف، ترخيص تقديم الخدمات التعليمية / ‏التدريبية ذات الصلة بالمتاحف، تصريح استيراد وتصدير مقتنيات المتحف، ترخيص إنتاج النماذج الأثرية، ترخيص ممارسة نشاط الاستثمار، ترخيص متحف خاص مؤقت، تصريح دراسة متخصصة في مجال المتاحف، ترخيص اتجار بقطع التراث الشعبي، ترخيص مزاد بيع قطع التراث الشعبي، ترخيص ترميم الآثار المنقولة.ووفقاً للنظام أو الدليل، يكون تقديم الطلب من خلال منصة أبدع، بعد سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لكل ترخيص، كما يتم إصدار وتجديد التراخيص بشكل إلكتروني عبر المنصة حسب الآلية التي تراها الهيئة بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة، وألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وطبقاً للدليل، مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، لمدة مماثلة، ويحق للمرخص له التقديم لتجديد الترخيص عبر منصة أبدع قبل شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص، ولا يحق له مزاولة النشاط بعد انتهاء المدة.واشترط الدليل في اسم المتحف المقترح على ألا يكون قد تم استخدامه مسبقاً، ووصف له وللهيئة تقدير مدى مناسبة الاسم المقترح من عدمه، كما يشترط موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إذا كان المتحف يحتوي على وثائق حكومية، كما يتطلب موافقة مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز إذا كان المتحف يحتوي على مقتنيات تتعلق بتاريخ المملكة.وكشف الدليل في حالة طلب ترخيص خبير رعاية مقتنيات المتحف أن يلتزم بشرط الحصول على شهادة البكالوريوس في مسار ترميم الآثار وصيانتها أو ما يعادلها من جامعة خارجية معتمدة من سفارة المملكة في الدولة المعنية، أو برنامج تدريبي في حفظ ورعاية المقتنيات معتمد في المملكة أو خارجها.