أكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ لـ«عكاظ»، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بلغ ملياراً ونصف مليار دولار خلال الأشهر الستة من هذا العام.وأشار إلى أن هناك فرص تبادل كثيرة وكبيرة لرجال الأعمال بين البلدين، وهناك زيادة مرتقبة الفترة القادمة في التعاون التجاري، خصوصاً في البتروكيماويات والبضائع الأخرى الأساسية مثل النفط والغاز والزيت والبلاستيك، مضيفاً أن عدد العمال الفيتناميين الموجودين في السعودية يبلغ نحو 4 آلاف عامل. وأوضح السفير، أن هناك اتفاقية وقعت في عام 2014 بين البلدين، ونعمل الآن على تطويرها لاستقطاب أكثر للعمالة المنزلية.جاء ذلك، خلال زيارته والوفد المرافق له لغرفة الخرج، التي التقى فيها بأعضاء الغرفة ورجال وسيدات الأعمال، وشاهد الجميع المعرض المصاحب من المنتجات الفيتنامية المتنوعة التي بلغت نحو 60 منتجاً ومادة استهلاكية. وأكد أعضاء غرفة الخرج الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والاطلاع على كل ما يستجد من المشاريع التنموية التي تمثل فرصاً استثمارية جاذبة وواعدة في القطاعات المختلفة وأهمها السياحة والاستثمار. وأضاف مسؤولو الغرفة، أن غرفة الخرج لن تألو جهداً لتنمية الاستثمارات وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين بالتعاون مع السفارة الفيتنامية.وعبر السفير الفيتنامي عن امتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الفيتنامية الاشتراكية بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مضيفاً أن زيارته لغرفة الخرج تعتبر أول زيارة محلية له، مؤكداً اهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وفتح آفاق أوسع بينهما، كما أعرب عن شكره للغرفة التي تسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون التجاري المشترك.