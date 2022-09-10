أكد وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني أن المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي ليست له أطماع في اليمن. وأضاف خلال استضافته في منتدى الدكتور عبد الله العساف أن للمملكة سوابق خيّرة لحماية وصيانة أمن اليمن، شأنها في حماية وتعزيز الأمن القومي العربي. وأثنى وزير الإعلام اليمني على كل ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود سياسية واقتصادية وإنسانية وعسكرية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعبر عن شكره الكبير للموقف العظيم للسعودية بتشكيل التحالف من أجل اليمن، مثمناً الاستجابة الكريمة التي ليست غريبة على مأرز العروبة والإسلام، مستعيداً وقوف المملكة إلى جانب مملكة البحرين، ومصر، والتصدي بكل حزم لما كان يخطط لهما.

وأسهم عدد من الحضور بالتساؤلات حول حاضر ومستقبل اليمن.