أعلن مشروع «أمالا» تحقيقه تقدمًا ضمن أعماله التطويرية والإنشائية، وذلك بتوقيعه أكثر من 300 عقد حتى اليوم، بقيمة إجمالية تزيد على 6.62 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا جون باغانو أن أمالا تخطت عتبة 300 عقد جرى إرساؤه، ومنحت ما يزيد على 98% من إجمالي قيمة العقود لشركات سعودية، تأكيداً لدورها في تعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن العقود التي تم إبرامها تضمّنت الاتفاقيات المتعلّقة بتصميم وبناء أحدث المرافق والمنشآت السكنية، مضيفاً أن الشركة طرحت حاليًا ما قيمته 6.1 مليار ريال سعودي لعقود إضافية للمناقصة من خلال 54 عرضاً.

وأكد باغانو أن المرحلة الأولى من مشروع «أمالا» تركز على المخطط الرئيسي لـ«تربل باي»، ومن المقرر الانتهاء من بناء 8 فنادق وتسليم ما يزيد على 1200 وحدة فندقية بحلول عام 2024، كما تشمل هذه المرحلة أيضاً استكمال 11 كيلومترا من الطرق قبل الموعد المحدد من أجل تعزيز الربط بالموقع، كما يجري العمل على بناء المدخل الرئيسي لتربل باي، ومن المتوقع اكتماله بحلول أكتوبر 2022.

وأضاف باغانو أن القسم الأول من القرية السكنية العمالية -الذي من المقرر أن يسكنه 5000 عامل بناء- أصبح الآن جاهزًا في الوضع التشغيلي، وهناك قسمان آخران قيد التنفيذ سيوفران الإقامة لـ 10 آلاف عامل آخر، كما تجري الآن أعمال البنية التحتية الثانوية الخاصة بتطوير المرحلة الأولى من أماكن الإقامة ذات المستوى العالمي في «أمالا» في مدينة الموظفين السكنية في تربل باي، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 20 ألف موظف سيعملون على تشغيل هذه الوجهة.

وفي ما يخص خطوط المواصلات في الوجهة أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن أعمال البنية التحتية لمطارها الجديد تسير حسب موعدها المحدد، وتمت ترسية عقد التنفيذ المعجّل لأعمال الوجهة على إحدى الشركات السعودية، ويتضمن تطوير مدرج للمطار بطول 3150 متراً، وممرات للطائرات وساحات لخدمتها.

وفي ما يخص تشييد البنية التحتية الرئيسية للمشروع أضاف باغانو أن أعمال الحفر في الموقع تجري على قدم وساق، مع اكتمال نحو 50% من عمليات الردم حتى الآن في المساحات الأرضية الرئيسية الكبرى التي سيشيّد عليها كل من نادي أمالا لليخوت، ومعهد البحر الأحمر للحياة البحرية، والمارينا و«ويلنس كور»، إضافة إلى ثلاثة من أول مجموعة فنادق بالوجهة.

معايير غير مسبوقة في السياحة المتجددة

يقول باغانو إن التقدم الذي نحرزه في تطوير البنية التحتية وأعمال الأساس والمنشآت الرئيسية هو دليل على طموحنا الراسخ في دعم قطاع السياحة للاستفادة من إمكاناته القوية، بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، ونعمل على استحداث معايير جديدة على نطاق غير مسبوق في مجال السياحة المتجددة، لتوفير ظروف حياة مثلى في الوجهة الرائدة، إلى جانب تلبية الطلب العالمي للحصول على تجارب شاملة ومستدامة دون أي تأثير على البيئة المحيطة.

يشار إلى أن «أمالا» تعد اليوم جزءًا أساسيًا في إستراتيجية رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تنويع موارد الاقتصاد، وعند استكمال المشروع في عام 2027 سيوفر نحو 3000 غرفة فندقية في 25 فندقًا، إضافة إلى منشآت راقية للبيع بالتجزئة، ومطاعم فاخرة، ومرافق عناية بالصحة والعافية، وأخرى ترفيهية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد على 50 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، إضافة إلى الإسهام بما يزيد على 11 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل.