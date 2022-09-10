وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الخميس)، برنامجا تنفيذيا لتقديم مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC في جمهورية السودان للعام 2022، وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وسيتم من خلال المشروع تأمين وتوزيع 30,515 سلة غذائية في ولايات غرب ووسط وشمال دارفور، وولاية سنار، ومديرية المناقل بولاية الجزيرة، ومدينة بربر بولاية نهر النيل، يستفيد منها 183,490 فرداً، وستبلغ القيمة الإجمالي للمساعدات 4,449,999.75 ريال.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق من موجة السيول والأمطار الغزيرة ودعم أمنه الغذائي.