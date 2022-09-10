أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمرأة المطلقة، السفر بابنها في حال امتلاكها صك حضانة له، ويشمل ذلك الصكوك الحديثة، إضافة إلى الصكوك القديمة التي تمنع السفر بالمحضون.

وقالت «الجوازات»: «في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)».

وأضافت أنه يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما، في حين أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر بالهجري، ويمكن التعرف على جميع إجراءات استخراج تصريح السفر للأولاد أقل من 21 عاماً من منصة «أبشر» وإدارات الجوازات من خلال الرابط التالي:



https://www.gdp.gov.sa/Ar/ServicesAndProcedures/Procedures/Pages/Under21Passport.aspx.

وأفادت بأنه في حال الرغبة بإصدار أو تجديد جواز سفر الطفل أو المحضون، يمكن الدخول عبر حساب الأب أو الأم في منصة «أبشر - أفراد» http://absher.sa، واختيار «خدمات أفراد الأسرة» ثم «خدمات» ثم «إصدار/تجديد جواز السفر السعودي»، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة.