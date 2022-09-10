كشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن السعودية تنتج أكثر من 30.1 ألف طن من فاكهة الرمان سنوياً، محققةً اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تتجاوز 34%.

وأكد التقرير أن موسم إنتاج الرمان يبدأ من يوليو حتى ديسمبر، ويعتبر الرمان من المحاصيل الواعدة التي تتركز زراعته في مناطق الباحة والقصيم وعسير والجوف ومكة المكرمة، بجانب إنتاجه في باقي المناطق بكميات متفاوتة.

وأكد التقرير، أن المساحة المزروعة من أشجار الرمان قد تجاوزت 1587 هكتاراً، مشيراً إلى أن السعودية تتميز بإنتاج عدد من الأصناف تشمل: (الرمان الطائفي، والوندرفول، والرمان الشامي، والرمان الحامض، والرمان البلدي، وخب الجميل).

وأوضح التقرير أن لثمار الرمان فوائد صحية وغذائية، حيث تعتبر محفزة لحرق الدهون في الجسم، وتحافظ على صحة البشرة، وتحسن القوى العقلية، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتسهم في خفض الكوليسترول، كما أظهرت العديد من الدراسات أن الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وله دور في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين بالإضافة إلى فوائد استخدام قشر الرمان.

وفي إطار جهود التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي، تعمل الوزارة على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية، حيث يعتبر الرمان من فواكه المناطق الحارة وشبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً.