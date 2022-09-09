دانت رابطة العالم الإسلامي الهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرّضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت مواقع حكومية وخاصّة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، أعرب فيه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن التضامن مع جمهورية ألبانيا في ما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها من الهجمات السيبرانية الإرهابية التي استهدفت بنيتها التحتية، وتعمّدت الإضرار بمواقع حيوية توفِّر خدمات للجمهور.

وأكد العيسى خطورة مثل هذه الممارسات التخريبية العبثية في الفضاء السيبراني، وأهميةَ تعاون الجميع لضمان الحفاظ على السلوك المسؤول، ومكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن والسلامة في هذا الفضاء الحيوي.