أحبطت الفرق الرقابية في أمانة عسير توزيع مواد غذائية فاسدة وذلك في إحدى المنشآت التجارية بأبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط منشأة تجارية مخالفة، حيث تمت مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وكانت معدة للتوزيع.

وبينت أن كمية المصادرات تجاوزت 4 أطنان، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، فيما رُصد في الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية، وجرى إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وتدعو الأمانة الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن المخالفات عبر رقم الإبلاغ الموحد (940).