علقت هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل في اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات التي ستعقد خلال العام الهجري الحالي 1444هـ.

وبينت الهيئة أنه نظراً للإقبال الكبير على التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية المقرر إجراؤها خلال شهري نوفمبر 2022 ويناير 2023، وقرب انتهاء المقاعد المخصصة لها، فقد تم تعليق التسجيل مؤقتاً لتخصيص مقاعد ومواعيد إضافية في مقرات الاختبارات بمناطق ومحافظات المملكة كافة؛ بهدف استيعاب جميع الرغبات، وسيعاد فتح التسجيل فيها مطلع شهر أكتوبر القادم.