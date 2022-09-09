بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال ولي العهد: أحزنني نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التي أفنت حياتها في خدمة وطنها، لقد كانت مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها، وأعرب لكم وللأسرة المالكة ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.