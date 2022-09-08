تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، من رئيس بوركينا فاسو بول دامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وقام بنقل الرسالة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا روامبا، خلال استقباله لها في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس).

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك، ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد الدوسري.