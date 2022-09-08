أكد لـ«عكاظ» مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني أن الصندوق انتهى من الإستراتيجية الجديدة واعتمد من مجلس إدارة الصندوق وأيضا من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، مضيفا أن فيه الكثير من المبادرات التي بدأنا في تفعيلها وبدأنا في إعادة تصميم البرامج حسب سوق العمل.

وقال: جلسنا مع شركائنا في القطاع الخاص وأيضا مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات وأخذنا مرئياتهم وبدأنا في تصميم البرامج بناء على مرئياتهم، مشيراً إلى أن هناك تركيزا على تحقيق أهداف التوظيف التي وضعت أمام الصندوق.

وأضاف الجعويني: خلال الأشهر السبعة الأولى حصل 160 ألف شاب وشابة على فرص وظيفية من خلال خدمات الصندوق سواء برامج الدعم أو أيضا قنوات الصندوق المختلفة كفروع أو مراكز التوظيف.

كما صرفنا خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة نحو مليارين و300 مليون ريال على برامج التدريب والتوظيف بزيادة تقريبا 20% على الفترة نفسها من العام السابق.

وقال الجعويني في المؤتمر الصحفي إن المعاهد شريكة إستراتيجية لنا، فمن خلال برنامج الشراكات الإستراتيجية لدينا نحو 40 معهدا يتم دعم التدريب من خلالها، التدريب مبتدئا بالتوظيف، وشباب وشابات الوطن أمامهم مجالات كبيرة كما رأينا اليوم في صناعات الأغذية ومساراتها المختلفة.

وأكمل أن الصندوق يساهم بدفع 75% من قيمة التدريب مقابل 25% تدفعها الشركة، ويساهم الصندوق كذلك بدفع جزء من المكافأة التي تدفع للمتدرب، مضيفا أنه تم تحقيق نجاحات خلال السنوات الماضية متطلعين إلى أرقام أعلى في الفترة القادمة.