أوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن سبب حدوث الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة الباحة يعود إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، التي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها بالمملكة، مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة.

وأوضح أبا الخيل أنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية يشعر بها سكان المنطقة؛ نظراً لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أية خسائر لا قدر الله بسبب صغر قوتها الزلزالية على مقياس ريختر.

وأكد أن فريقاً متخصصاً من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة توجه فوراً للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، ولإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة.

وأفاد بأن هذه المنطقة سبق وأن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.