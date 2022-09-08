أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان لـ«عكاظ»، حرص الوزارة على أسعار منتجات التغذية في المقاصف المدرسية؛ وفق القيم السائدة في السوق دون زيادة ووفقاً للعقود الموقعة مع كل المشغلين، وأن الوزارة تتابع التزام المقاصف بالاشتراطات الصحية عبر مديري المدارس والموجه الصحي في المدرسة ومشرفي التغذية في إدارات التعليم بالشراكة مع العاملين في وزارة الصحة. وأضاف الشلعان: أن تقديم خدمات التغذية المدرسية من خلال الأسر المنتجة لا يزال متاحاً، وهو أحد الأساليب التشغيلية المعتمدة في الوزارة، موضحاً أن نسبة من إيرادات المقاصف تخصص للطلبة ذوي الاحتياجات المادية في شكل وجبات مجانية، كما أن مؤسسة تكافل الخيرية الموجهة خدماتها للطلبة لديها برنامج باسم «وجبتي» مخصصة للطلاب من أصحاب الاحتياجات المادية، فضلاً عن تقديم وجبات مجانية من خلال شركة متخصصة في الأغذية للمناطق النائية وبالذات الحدودية منها.