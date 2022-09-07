شددت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب والطالبات بطباعة أو تصوير المقررات الإلكترونية الموجودة على منصة مدرستي، لكونها مقررات معيارية تفاعلية خلال العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ.

وأكدت الإدارة في تعميم أصدره المدير العام الدكتور أحمد الزائدي على تمكين المعلمين والمعلمات من إعداد الدروس إلكترونيا عبر المنصة بديلا عن الإعداد الكتابي، مع التنبيه على أهمية المتابعة من قبل مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين والمشرفات، والتأكيد على أهمية اكتمال الجدول المدرسي على منصة مدرستي، وربط جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالفصول الدراسية في المنصة.

وتضمنت الإجراءات أهمية الدخول اليومي على المنصة من قبل المعلمين والمعلمات، وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم المتمثلة في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، على أن يتابع المشرفون والمشرفات تفعيل أعمال المنصة خلال زياراتهم الإشرافية للمدارس.