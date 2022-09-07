أجهز رجل في الخمسين من عمره، على شريكة حياته طعنا بالسكين في حي الصفا وسط جدة. وباشرت الشرطة مسرح الجريمة التي وقعت الإثنين الماضي، وأدلى الزوج القاتل باعترافات بما أقدم عليه. وقال للأجهزة الأمنية إنه لم يقصد قتل زوجته بل إخافتها وجرحها!. وطبقاً للاعترافات الأولية، فإنه استخدم سكين مطبخ في فعلته، وأنه دخل المطبخ ليجد زوجته مشغولة بالجوال ‏فما كان منه إلا طعنها بقصد إخافتها وجرحها لا قتلها.وأكدت ‏المعاينة الأولية للحادثة وقوعها داخل منزل الأسرة بحي الصفا، وتلقي جسد ‏الضحية -التي تعمل معلمة- عدة طعنات مميتة، ‏ولم يتركها زوجها إلا بعد أن تأكد من موتها، ‏وتقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بما فعله بحق زوجته الخمسينية ‏وأطفاله الأربعة. ووقفت الأجهزة الأمنية في شرطة النزهة على مسرح الجريمة والتحفظ على أداة القتل وكافة الأدلة والقرائن وإحالة الملف إلى النيابة العامة.