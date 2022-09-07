التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وزير خارجية قرغيزستان روسالان كازاكباييف، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

كما التقى وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.