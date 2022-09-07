بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ليز تراس بمناسبة تعيينها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لدولة رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ليز تراس بمناسبة تعيينها.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.