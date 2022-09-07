زف أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبحضور أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، بشرى لأهالي المنطقة بانتهاء ترسية المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة طريق الملك عبدالعزيز بطول 13 كم، وبتكلفة إجمالية 80 مليون ريال.

وقال أمير حائل إننا انتهينا من ترسية مشروع طريق الملك عبدالعزيز، فنحن دائماً نسعد برجالنا وأبناء الوطن إذا كانوا على قدر من الوفاء بوعودهم، مضيفاً أنني أراهن على المنطقة وقدراتها ومن فيها والثقة عالية بأبناء الوطن وبالدولة لدعم عجلة التنمية في جميع مؤسساتها.

ويعد طريق الملك عبدالعزيز شريان المدينة الحيوي، حيث يخترق من الشمال إلى الجنوب بطول 25 كم.

ويتكون المشروع من خمسة محاور رئيسية، تنسيق الموقع: (سفلتة، ومسار مشاة، ومسار دراجات)، وعناصر الفرش والتبليطيات: (ألعاب رياضية، ومناطق جلوس)، وأعمال الزراعة: (الزراعة، والمسطحات الخضراء)، وكذلك عناصر الإضاءة: (أعمدة إنارة ديكورية، وإضاءات للشجر، وإضاءات مخفية)، إضافة إلى مناطق عبور للمشاة: (مواقع مخصصة لعبور المشاة وفق أعلى المعايير المعمول بها).

وحددت أمانة المنطقة مدة التنفيذ بما لا تتجاوز عاماً واحداً، بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية مع المشروع في حين الانتهاء من إزالة جميع العقارات داخل حدود التوسعة، حيث أزالت أمانة منطقة حائل 124 عقاراً بمساحة تقدر 60752 متراً مربعاً، من أصل 270 عقاراً، وتبقى 80 عقاراً ستتم إزالتها جميعاً في مشروع توسعة المرحلة الثانية.

وركزت الأمانة عند إعداد الدراسة على أن تتم مراعاة سياسات وإستراتيجيات النقل الحضري المستدام وتحويل الطريق إلى شريان أخضر متكامل يراعي حركة المشاة والسيارات وخلق مسطحات خضراء ومسارات للدراجات الهوائية.