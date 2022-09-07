تسببت الأخطاء التي تعرضت لها الأنظمة التقنية بجامعة أم القرى في تعثر بدء الدراسة لدى عدد من طلاب وطالبات الجامعة، وذلك بعد حذف جداولهم من الموقع الرسمي المخصص لتسجيل وإضافة المواد.وكشف عدد من الطلاب لـ«عكاظ»، أن جداولهم التي استغرقوا طيلة الأسبوع الماضي في إضافة موادها وترتيبها، وفقاً لخططهم الدراسية ومتطلبات تخرجهم قد حذفت فجأة وبدون مقدمات، إذ فوجئوا (الجمعة) الماضية، باختفائها من المنظومة تماماً؛ الأمر الذي دعاهم إلى مراجعة الجامعة وكلياتهم التي يدرسون بها؛ لتلافي ذلك الخلل، بيد أنهم صدموا بأن بناء الجداول للعديد منهم يحتاج إلى البدء فيه من جديد لدى تلك الكليات.وأشاروا إلى أن عدداً من منسقي الكليات ومديري الأقسام أخبروهم أنهم سيحاولون العمل عليها في أسرع وقت. وأرجعوا ذلك إلى سوء الأنظمة التقنية التي دشنت أخيراً، التي تسببت في تأخر بدء الدراسة لدى كثير من الطلاب والطالبات.