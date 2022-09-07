أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبناء ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دوافعه، وتنظيم العمل وتمكينه في مجال التنمية الاجتماعية، وإنشاء وحدات وزارية للمنظمات غير الربحية في الجهات المختلفة وتسريع تشغيلها، مشيراً إلى نمو منظمات القطاع غير الربحي 165% منذ انطلاق الرؤية ويبلغ عددها 3637 منظمة، كما بلغت نسبة نمو المنظمات المتخصصة في القطاع غير الربحي أكثر من 73%.جاء ذلك خلال لقائه عدداً من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول (الإثنين) بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، ووكلاء الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ومسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي في المنطقة.