سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين المتضمنة (50 طناً) من التمور الفاخرة لعام 1443 - 1444، إلى دار الإفتاء وعدد من المراكز والجمعيات في روسيا الاتحادية.وأعرب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي راوي عين الدين ونائبه الدكتور روشان عباسوف وعدد من رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية في روسيا الاتحادية، عن شكرهم وامتنانهم على هذه الجهود المباركة والهدية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي ترمز للمحبة والتآلف، مشيدين ببرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الذي يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذه، مؤكدين بأن المملكة العربية السعودية بلد خير وعطاء. ونوهوا بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية في شتى بقاع الأرض، وامتنانهم لقيادة المملكة وشعبها على هذا الإهداء.