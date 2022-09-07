التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أمس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي على هامش أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وتونس والأردن في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 158، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.