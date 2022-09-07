شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة صقر غباش، على أن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات تاريخية راسخة، تعززها روابط الدم والإرث والمصير والمصالح المشتركة والرؤى المتوافقة، التي حرصت قيادتا البلدين على توثيقها وترجمتها إلى مبادرات بناءة؛ من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل وفق إستراتيجية مشتركة بين البلدين، تضمن توظيف الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة لدفع عجلة التنمية واستدامتها.وأوضح خلال عقده مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها على رأس وفد من مجلس الشورى تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجاً متميزاً بين دولتين شقيقتين، ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين، للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل، وبما يلبي تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين والمتمثلة بالارتقاء الدائم بمستوى العلاقات الثنائية بوصف ذلك ركيزة أساسية من ركائز تعزيز العلاقات العربية عموماً.من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عمق العلاقات السعودية الإماراتية، وتاريخها الممتد، بحكمة وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تترجم الواقع الذي نعيشه في ظل دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.وأشاد آل الشيخ خلال جلسة المباحثات، بالقيادة الحكيمة لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعمق التجربة السياسية التي تجلت في العديد من المواقف في المنطقة.وأشار خلال جلسة المباحثات إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً في الوقت ذاته، أهمية تفعيل اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى في السعودية والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات؛ للمساهمة في تحقيق التواصل المستمر والتعاون الفعّال بينهما الذي يسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة.أكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أهمية التنسيق والتعاون الفعّال حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما في مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما ينسجم مع العلاقات الإستراتيجية والمتينة بين البلدين وقيادتهما، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك بين المجلسين والتنسيق الدائم حيال القضايا الدولية والإقليمية كافة.وبيّن الجانبان أن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية قوية وتاريخية، توطدت بشكلها الرسمي؛ بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز.وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي، وسبل تعزيزها وتقويتها.حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء علي بن محمد العسيري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.