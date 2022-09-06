أكدت وزارة الصحة رفضها التام تجاه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى، إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظف يعمل في إحدى المنشآت الصحية، قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها المنشأة.

وشددت «الصحة» على أنها لن تتوانى عن محاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية، للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.

وأصدرت «الصحة» قرارها بكف يد الموظف عن العمل، وجرى إيقافه من قبل الجهات المختصة، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.