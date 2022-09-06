أكدت وزارة التعليم حرمان الطالب من إجراء الاختبارات النهائية للفصول الدراسية في حالة تكرار الغش للمرة الثالثة. وبيّنت الوزارة في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيدية للائحة تقويم الطالب للعام الحالي، بأن الإجراء يتضمن تحرير محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش، ما أمكن ذلك، ويحرم الطالب من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التعليم، وتدون ملاحظة في خانة الملاحظات «حرم من دخول اختبار بقية المواد لتكرار ارتكابه الغش».وتضمنت اللائحة، إنذار الطالب في المرة الأولى عند الالتفات المتكرر والغش الشفهي، وعند تكرار المحاولة ينقل من مكانه إلى آخر في قاعة الاختبار، وعند تكرار المحاولة تسحب ورقة إجابته ويعد محضر بالحالة على أن يوقع من الملاحظ ويعتمد من رئيس اللجنة.وإذا ثبت غش الطالب للمرة الأولى في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش، ما أمكن ذلك، وتلغى درجة السؤال، أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها ويعطى صفراً في ذلك السؤال، ويؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك، وفي حال تكرار غش الطالب للمرة الثانية في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني فيحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش، ما أمكن ذلك، وتسحب ورقة إجابته ويلغى اختباره في المادة التي غش فيها، ويعد مكملاً مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة له، وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة فيلغى اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام، أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد مكملاً ويسمح له باختبار المادة في موعد اختبار الدور الثاني ويدون في كشوفات النتائج كلمة «غاش» في حقل درجة اختبار الفصل الذي وقع فيه.وأوضحت وزارة التعليم، بأنه بعد التأكد من وجود غش جماعي أثناء سير الاختبارات المدرسية يلغى اختبار الطلاب في تلك المادة أو المواد ويعدون مكملين إذا حدثت في الدور الأول أو راسبين إذا حدثت في الدور الثاني، وفي المرحلة الثانوية يسمح لهم بأدائها في موعد الدور الثاني، أو موعد اختبار مواد الحمل.وبيّنت الوزارة في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيدية للائحة تقويم الطالب لهذا العام 1444هـ أن الإجراءات في حالة الغش الجماعي تتضمن حصر الأوراق التي يشتبه فيها وتحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة معتمداً من قبل مدير المدرسة مع النتيجة لحين البت فيها ورفع المحضر إلى مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسـة لإجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصدار العقوبة للمتسبب.