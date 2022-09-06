وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، بتكريم الطفل مشعل بدر الشهراني (9) سنوات، غداً (الأربعاء)، بمبنى المحافظة، والذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في المحافظة؛ بعدما انتشرت صورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، توضّح قيام الطفل بحمل حقيبتي أختيه «نورة وسارة»، واللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة ال52 للبنات في المحافظة، وذلك عند خروجهما من المدرسة، أثناء زحام مروري. وقال محافظ خميس مشيط في حديثه ل«عكاظ»، إن الطفل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه، مؤكداً أن هذا المشهد الرائع يُفتخر به، وبطله ابن من أبناء هذا الوطن الغالي. وقال مصدر، إن أبا الطفل اعتاد أن يحمل حقيبة ابنه بعد خروجه من المدرسة، الأمر الذي زرع فيه هذا السلوك الجميل.