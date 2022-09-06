زار نائب القنصل الصيني تشانغ وى كانغ، مجمع صحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت» اليوم (الثلاثاء)، واطلع على مراحل إنتاج الصحيفتين والمطابع في المقر الرئيسي بمدينة جدة.

وكان في استقباله رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على صحيفة سعودي جازيت الزميل جميل الذيابي، والمدير العام الزميل عبدالله الحسون، بحضور نائب رئيس التحرير الزميل فيصل الخماش، وعدد من قيادات المؤسسة، ومديري التحرير في الصحيفتين.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية والصين، كما تطرقا إلى شراكات إعلامية مستقبلية تتمحور حول مستقبل تطور العلاقات فيما يخدم مصالح البلدين.

واطلع نائب القنصل الصيني خلال جولته على سير العمل في أقسام المؤسسة المختلفة بداية من غرفة الأخبار والإخراج و مركز المعلومات واستديوهات «عكاظ»، وتعرّف على آليات الأداء الرقمي، مشيدا بمهنية «عكاظ» و «سعودي جازيت» وتغطياتهما الواسعة والمتميزة في شتى المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، وسمعتهما الواسعة محليا وإقليما ودوليا.