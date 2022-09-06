رصدت «عكاظ» بدء أعمال الإزالة في حي قويزة، وذلك حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

«عكاظ» تجولت بعدستها داخل قويزة، الذي وجدت بداخله عشرات الآليات باشرت عمليات الإزالة وفق الخطط الموضوعة، وذلك عقب إغلاق مداخل الحي المحدد في الإزالة بالكامل وبدء الآليات في الهدم.

وأعلنت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها، الجاري إزالتها تبلغ 30 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا.

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أن لجنة إزالة العشوائيات تستهدف إزالة 32 حيا عشوائيا في جدة، مؤكدًا أنه بنهاية شهر أكتوبر القادم ستتم إزالة 32 حيا.

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك الرباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كل من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.

وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.