أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إصدارها بيانا مشتركا مع لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، طالبتا فيه منصة «نتفلكس» بإزالة المحتوى المخالف.

وجاء نص البيان المشترك كالتالي:

نظراً لما لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفلكس «Netflix» ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه، تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه المحتوى الموجه للأطفال، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.