دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة بلدي، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، إذ يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريّاً، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع الأعمال التجارية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى المساهمة في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية تجنباً للمخالفات؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية باشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم وتعريفهم بالتحديات وتجاوز المعوقات.

وتعتبر خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية أول خدمة يتم إطلاقها من خدمات التقييم الذاتي للوزارة، التي ستشمل أنواعاً مختلفة من الرقابة البلدية، مثل: (الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، الرقابة على سكن الأفراد)، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة من خلال الرابط https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=392.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسة من الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة «بلدي» لتمكين قطاع الأعمال، والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها، إذ تم أخيراً إطلاق خدمة رمز الاستجابة السريع (QR code ) من خلال ملصق "رأيك يفرق" الذي يتم إبرازه وعرضه على واجهة المنشآت، والتي تُتيح لأصحاب المنشآت التجارية تحديث بيانات منشآتهم، وإضافة العديد من المعلومات الجاذبة لعملائهم، كما تتيح أيضاً قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدّمة من خلال تمكينهم من تقييم جودة الخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع، ممّا يسهم في تحقيق التواصل الفعّال مع العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة.