التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند دارمندرا برادان، وذلك ضمن زيارته إلى إندونيسيا للمشاركة في اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين.وتبادل الجانبان الرؤى حول تعزيز تقنيات التعليم بين البلدين الصديقين، والتحوّل إلى مجتمع المعرفة وتنمية مهارات القرن الـ21، وآليات دعم وتأهيل رواد الأعمال في المدارس والجامعات، ومشاركة الخبرات بين المملكة والهند في هذا المجال، والبرامج التدريبية والتطويرية بالمشاركة مع القطاع الخاص.