تُواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، حيث شرعت اليوم في أعمال الإزالة بحي «قويزة»، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، التي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

وأعلنت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي انتُهِيَ منها والجاري إزالتها تبلغ 30 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، والمتبقي 4 أحياء سيُنتهى من إزالتها في شهر أكتوبر القادم.

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي: (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم أيبان الحساب البنكي واسم المالك الرباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من: شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوجرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية: www.jeddah.gov.sa.

وأضافت اللجنة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.

يُذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.