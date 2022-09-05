أطلقت شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو) نظام «مصروف»، وهو عبارة عن تطبيق ومنصة يربطان عن طريق سوار إلكتروني للطلاب؛ لتسهيل عملية الشراء والدفع للمقصف أو بقية مبيعات المدرسة، والتواصل مع أولياء الأمور، إضافةً إلى ضبط الحضور والانصراف للطلاب.

ويحتوي نظام «مصروف» على 4 تطبيقات، تشمل: تطبيق «ولي الأمر»، ومن خلاله يُشحن رصيد الطالب بعد الاقتران بجهاز ولي الأمر، عبر الفيزا أو Apple Pay، كما يستطيع وضع حد يومي أو أسبوعي أو شهري للصرف لكل طالب، وتحديد نوعية الأطعمة التي تسبب الحساسية لكل طفل، وجدولة وجبات الطفل للشهر القادم حسب الحمية التي يتبعها، إضافةً إلى استلام إشعارات فورية عند دخول الطفل وخروجه من المدرسة، وركوب الطفل الحافلة ونزوله منها. كذلك تمكّن ولي الأمر من الاطلاع على آخر مستجدات المدرسة، والموافقة على الأنشطة ودفع رسومها إلكترونياً.

كما يحوي النظام تطبيق «المقصف»، الذي يتيح للطالب الشراء عبر السوارة، وذلك بمسحها على جوال موظف المقصف، وفي حال كان الطالب يعاني من حساسيةٍ ما فستُرفَض عملية الشراء، كذلك في حال كانت للطالب وجبات مجدولة من قبل ولي أمره فسيتسلمها في علبة مخصصة بالمقصف.

ويسهم النظام من خلال تطبيق «حضور» في تحديد مكان الطالب عن طريق مسح السوار عند الدخول والخروج على جهاز الاستشعار الموجود عند البوابة، وفي حال خروجه المبكر مع الوصي المعتمد يمسح الطالب عند جهاز الاستشعار، ويصدر الجهاز إثر ذلك إنذاراً باللون الأحمر، على أن يمسح الوصي بطاقته الخاصة التي سيُعطى إياها على الجهاز لإعطاء الإذن بالخروج.

وفي تطبيق «الحافلة»، يؤكد المشرف ركوب كل طالب للحافلة، ويُرسل إشعارا فوريا لولي الأمر بركوب الطفل الحافلة، وإشعاره باقتراب الحافلة من المنزل، وإشعاره عند النزول من الحافلة والوصول إلى منزله، كما يتيح معرفة ما إذا كان الطالب قد سجل خروجًا مبكرًا ولن يركب الحافلة اليوم.

واستهدفت «تيتكو» 84 ألف طالب لاستخدامها بهذا العام، في فكرة مبتكرة من الممكن أن تلاقي اهتماماً واسعاً وشاملاً في باقي مناطق المملكة.

لوحتا تحكم وأنشطة وبطاقة مبرمجة

يرتبط نظام «مصروف» بحسابين بالموقع الإلكتروني، حيث يسهمان بشكل رئيسي في ربط المدرسة بالطالب ومساعدتها لمزامنة المعلومات بالنظام، وهما: حساب المدرسة وحساب المقصف. ويشمل حساب المدرسة «لوحة تحكم الطلاب»، التي تظهر أسماءهم وأرقام هوياتهم الوطنية والمدرسية وكل بياناتهم، إضافة إلى الرصد المالي لكل طالب ورقم البوابة التي دخل منها، ويمكن تحديثها وإضافة طلاب آخرين بكل سهولة، و«لوحة التواصل مع أولياء الأمور» التي تنبه ولي الأمر بآخر مستجدات المدرسة وإرسال الإشعارات إليه، وإضافة روابط مهمة كالتقويم المدرسي وحجز المواعيد والسياسات والتواصل مع المدرسة. فيما تأتي «لوحة التحكم بنظام الحافلات» بإظهار معلومات الطالب المشمول بالحافلة ومساره من المدرسة إلى المنزل، وأسماء المشرفين وموعد الانطلاق والعودة.

كما يشمل حساب المدرسة: «لوحة تحكم للأوصياء المعتمدين» التي من خلالها يُعتمَد وصي معين أو عدة أوصياء من قبل المدرسة، يسمح لهم بتسلم الطالب والاستئذان له مبكراً، ويُضاف الأوصياء بسهولة مع إعطائهم بطاقة مبرمجة لاستخدامها عند تسلُّم الطالب.

ويضيف أيضاً الحساب «لوحة أنشطة الأولياء المعتمدين»، التي تستعرض كل تفاصيل تسلم الولي المعتمد للطالب، كذلك «لوحة التحكم بالفواتير» التي تشمل جميع الفواتير وعمليات التحويل وطلبات الدفع.