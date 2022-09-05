كشف برنامج حساب المواطن أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من دعم البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من النشاط، إذ إن الإفصاح عنه إلزامي، وتطبق شروط البرنامج وآلية الاستحقاق عليه.

وكشف البرنامج أن عدم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه يتسبب في عدم أهلية رب الأسرة أو التابع، فيما يشمل النشاط التجاري العوائد الناتجة من كافة أشكال: الأنشطة التجارية، الاستثمارات المالية، عوائد الأعمال الحرة، ويتم الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو أي دخل غير ثابت (المتذبذب) بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرا عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن، وتعبئة واستكمال الطلب، ثم إضافة «دخل من نشاط تجاري»، ثم «الإفصاح عن الدخل من النشاط».

وأوضح «حساب المواطن» أن خطوات الإفصاح عن الدخل من السجل التجاري كالتالي: من الصفحة الرئيسية/ قائمة استكمال الطلب، ثم الإفصاح عن الدخل، ثم إضافة دخل، ثم إضافة الدخل الشهري، ثم مصدر الدخل/ سجل تجاري، ثم نوع الدخل/ نشاط تجاري، مؤكدا أن إخفاء المعلومات الجوهرية وعدم الإفصاح في البرنامج، أو تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريق للحصول على الدعم سواء في طلب الدعم أم غير ذلك، يترتب عليه تطبيق المادة «20»، التي تنص على: إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا، مشددا على أن المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي.