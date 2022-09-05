أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، توقيع اتفاقية مهمة لتأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المملكة والإمارات، والتي تتوج علاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيداً بما تشهده العلاقات السعودية الإماراتية من نموذج يحتذى به في توطيد روابط التعاون وتعزيز المسيرة الخليجية والحفاظ على مكتسباتها، والتي يدل عليها التواصل الدائم والاجتماعات الدورية التي تعقد بين المسؤولين في البلدين الشقيقين، والعمل القائم من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يجسد مستوى العلاقة ويسهم في تنميتها وتطويرها بشكل دائم، مشيراً إلى ما حققه مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي من إنجازات على المستوى البرلماني، خصوصاً التنسيق الثنائي المشترك الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.وشدد على أهمية الزيارات بين المجالس والبرلمانات لما تشكله من رافد قوي لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون على المستوى البرلماني، وتنمية وتطوير العلاقات على كافة المستويات.ويبدأ الدكتور آل الشيخ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، يعقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع غباش يستعرضان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي وسبل تعزيزها، كما سيلتقي خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.