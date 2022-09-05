بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف مبارك الحجرف أوجه تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين دول مجلس التعاون في المجال الصناعي، بما يُسهم في تطوير دور القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي التكاملي في دول مجلس التعاون.جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي أمس (الأحد) في مقر الأمانة بالرياض.وبُحِث خلال الاجتماع العديد من الموضوعات والجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز القدرات التكاملية في قطاع الصناعة والفرص المتاحة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.