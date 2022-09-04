يشهد اليوم الرابع من شهر سبتمبر من كل عام، الذكرى السنوية لإصدار أول جواز سفر سعودي، بتاريخ 1345/2/27 للهجرة الموافق 1926/9/4.

ويمثل اليوم (الأحد) 4 سبتمبر 2022 الذكرى الـ96 لإصدار أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الملك فيصل بن عبدالعزيز (حين كان أميراً ونائباً للملك في الحجاز آنذاك، وتم إصداره في مكة المكرمة، وصُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا.

وكشف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن الجواز محفوظ ضمن مقتنيات المركز.

ووفقا لصورة الجواز التي نشرها المركز عبر حسابه في «تويتر»، فقد حمل «جواز سفر الفيصل» رقم 7113، ودوّنت عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة «حضرة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز»، وكان الجواز يعمل في الممالك التالية: المملكة المصرية، إنجلترا، فرنسا، هولندا، وحمل الجواز تاريخ انتهاء العمل المدون بيوم 26 صفر 1346هـ الموافق 3 سبتمبر 1927، كما تضمن جواز السفر أوصاف الملك فيصل، وسنة ومحل الميلاد، والطول، ولون الشعر، ولون العينين، ولون البشرة، وشكل الوجه، وتوقيعه.

وكانت مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، قد تأسست بعد أن قامت سلطنة نجد وملحقاتها بضم مملكة الحجاز في عقد العشرينات من القرن العشرين تحت قيادة سلطان نجد الملك عبدالعزيز بن سعود، ونصب ملكاً على الحجاز في الحرم المكي يوم 8 يناير 1926.

وبعدها في يوم 29 يناير 1927 أعلن نفسه ملكاً على نجد أيضا بدلاً من لقب السلطان، بعد معاهدة جدة بين الحكومة البريطانية ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها سنة 1927، واعترفت فيها المملكة المتحدة وبملكها عبدالعزيز، حيث تم الإعلان الرسمي ملكاً على مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وفي 23 سبتمبر 1932 تم توحيد المملكة تحت مسمى جديد وهو المملكة العربية السعودية.