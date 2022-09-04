طلبت وزارة التعليم من قطاعاتها والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حث منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية والمستخدمين وبند الأجور، للعمل على إدخال بيانات المؤهلات العلمية والدورات التدريبية والساعات التطوعية الخاصة بهم من خلال (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية في نظام فارس، والتأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي بنظام فارس للسنة الأخيرة، واستكمال بياناتهم ومطابقتها بمنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونظام فارس (الوظائف الإدارية - المستخدمين).

وبينت الوزارة في تعميم أصدره مساعد الوزير الدكتور سعد آل فهيد، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بجميع منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية والمستخدمين وبند الأجور، ولأهمية توفر البيانات لوكالة الوزارة للموارد البشرية عند إعداد محاضر الترقيات والتكليف وغيرها.

وأكد التعميم أنه ستكون صلاحية إدخال هذه البيانات مفتوحة طوال العام، وأنه في حال إعداد محاضر الترقيات مستقبلاً أو التكليف سيتم الاعتماد على ما هو مدخل بالنظام من بيانات.