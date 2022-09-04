تحقق صحة المدينة المنورة في خطأ طبي لطبيب أسنان في إحدى العيادات الخاصة، نتج عنه ابتلاع شاب في الـ22 من عمره أداة سحب العصب أثناء خضوعه لعلاج، وكاد الخطأ أن يؤدي بحياته بعدما استقرت الأداة داخل قصبته الهوائية. وطبقاً للتفاصيل التي رواها لـ«عكاظ» والد الشاب المتضرر عبدالحميد بخاري، أن نجله معتز راجع إحدى العيادات لعلاج سن وأثناء سحب العصب سقطت الأداة في حلقه وحاول إخراجها بلا طائل ولم يتدخل الطبيب لإسعافه أو إحالته إلى مستشفى، ولم يهتم بالحالة، بل قابل الواقعة ببرود، مدعياً أن الأداة ستخرج عند التقيؤ.وأضاف بخاري أن ابنه غادر العيادة ونقله شقيقه إلى مستشفى أحد وهو يعاني من ألم شديد في جوفه، وبعد إجراء الأشعة تبيّن وجود الأداة داخل القصبة وتم تنويمه وتخديره وإخضاعه لمنظار واستخراجها. وتابع والد معتز قائلاً: «تم استدعائي بعد 3 أيام من الواقعة من مجمع العيادات وطالبوا بإجراء تسوية معي، وقالوا إن الأمر بسيط ويحدث دائماً في عيادات الأسنان وحالات تتكرر في غالب الأحوال».وأضاف أنه رفض كل محاولات التسوية محتفظاً بحق نجله بمحاسبة الطبيب والمجمع على الإهمال الذي تعرّض له وعدم التعامل مع الحالة كما يقتضي الموقف.في المقابل، أوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أنه تم اتخاذ الإجراءات بشأن شكوى المواطن المتضرر وتسجيل إفادته وتأجيل سفر المعنيين بالشكوى لحين انتهاء التحقيقات لإحالتها للهيئة الصحية الشرعية.