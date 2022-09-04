بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رسالة شفهية لأخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.وأكّد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.ونقل الرسالة الشفهية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له في قصر الاتحادية بالقاهرة.