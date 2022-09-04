بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة شفهية لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما أكّد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.

ونقل الرسالة الشفهية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له في قصر الاتحادية بالقاهرة.