في انفراد جديد يضاف لقائمة انفرادات «عكاظ» المميزة، أفردت صحيفة وموقع «Trend Detail News» البريطانية مساحة على صدر صفحاتها للحلقة الأخيرة من ملف جهود وزارة التعليم، الذي أعده الزميل الدكتور طاهر الحصري، الصحفي في «عكاظ»، بعنوان «التعليم السعودي في عيون العالم»، عن جهود الوزارة بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونجاح الوزارة في إستراتيجيتها التي تبنتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والرؤية الإيجابية للمنظمات والمعاهد الدولية والعالمية لمنهجية الوزارة في هذا الصدد.

وكشفت «عكاظ» في الحلقة الأولى من الملف، التي حملت عنوان («التعليم» تجتث جذور التطرف والفكر الضال)، كيف بُنيت خطة وزارة التعليم على معالجة جوانب القصور في المناهج، ومحاربة الأحكام الحدية والوصاية على المناهج والتشدد وانخفاض الوسطية في الأفكار والأحكام الفقهية الخلافية، وكيف أثمرت جهودها في إعادة صياغة المناهج بما يعزز الولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء للوطن، وإضافة مناهج جديدة، واستحداث مسارات متخصصة، وإضافة التعليم الإلكتروني، وذلك في مجال مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية)، وكذلك في بعض المناهج الأخرى، بما يوضح مدى تحقيقها لتطلعات القيادة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومدى تلبيتها لاحتياجات الطلاب.

ورصدت «عكاظ» في الحلقة الثانية من الملف، التي جاءت تحت عنوان («التعليم» ترسّخ الهوية السعودية.. منجزات وتمكين وازدهار)، جهود الوزارة لعملية التطوير الشامل، الذي شمل كل صغيرة وكبيرة في مختلف المناهج الدراسية، بدءاً بإثراء النصوص بمقتطفات عن القيادة الرشيدة؛ ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإضافة كلمة لخادم الحرمين الشريفين لتكون ضمن الكلمات المشهورة على مستوى العالم، وإضافة نص جديد عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتعريف الطلبة بشخصيته وجهوده، وقد تم دعم النص بأنشطة متنوعة، إضافة إلى مكتسبات المرأة في العهد الرشيد.

وفي الحلقة الثالثة من الملف، ألقت «عكاظ» الضوء على ما صدر من تقارير دولية عن منهجية التعليم السعودي، التي أكدت حدوث نقلة كبيرة في تحسين المناهج السعودية وتنقية محتواها، ومن أبرز هذه التقارير تقرير المركز الدولي للدين والدبلوماسية، وتقرير معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، إضافة إلى وسائل الإعلام العالمية، ومن بينها مجلة تايم الأمريكية، وصحف الواشنطن بوست، والنيويورك تايمز، وغيرها.